Planungssicherheit geschaffen: TuS Ferndorf ab Sommer ohne Meyer-Siebert

20.01.2026. | Rückraumspieler Meyer-Siebert beendet Engagement beim TuS Ferndorf

Der TuS Ferndorf und Rückraumspieler Julius Meyer-Siebert werden am Ende der laufenden Spielzeit getrennte Wege gehen. Der 2,06 Meter große Rechtshänder, der vor der Saison vom ASV Hamm-Westfalen ins Siegerland wechselte, wird seinen zum Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sich sportlich neu orientieren.

Der 25-jährige kam mit der klaren Zielsetzung nach Ferndorf, in einem ambitionierten Umfeld mehr Verantwortung im linken Rückraum zu übernehmen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. In der aktuellen Saison erzielte Meyer-Siebert bislang 51 Feldtore in 15 Ligaspielen und entwickelte sich sowohl im Angriffsspiel als auch im Abwehrverbund zunehmend zu einer festen Größe im Teamgefüge.

Er gibt es im Sommer wieder ab.

Besonders seine körperliche Präsenz und Wurfkraft brachten dem TuS wichtige Variabilität im Angriffsspiel, während er defensiv im Mittelblock mit seiner Reichweite, Robustheit und Spielintelligenz immer wieder wichtige Akzente setzte.

Der sportliche Leiter des TuS Ferndorf, Michael Lerscht, ordnet die Entscheidung wie folgt ein: „Julius hat uns frühzeitig signalisiert, dass er im Sommer eine neue sportliche Herausforderung annehmen möchte. Das gibt uns Planungssicherheit, und wir respektieren diesen Wunsch. Bis zum Saisonende steht jedoch der gemeinsame sportliche Auftrag im Vordergrund. Julius ist ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders, und wir sind überzeugt, dass er in der Rückrunde weiterhin mit voller Überzeugung für den TuS Ferndorf auflaufen wird.“

Auch Meyer-Siebert selbst blickt mit Dankbarkeit auf seine Zeit im Siegerland zurück: „Ich hatte und habe hier in Ferndorf eine sehr gute Zeit. Ich wurde hervorragend aufgenommen, habe viele Freunde gefunden und die Heimspiele in der Stählerwiese sind etwas ganz Besonderes. Das macht den Abschied nicht leicht. Gleichzeitig freue ich mich darauf, im Sommer noch einmal einen neuen Schritt in meiner Karriere zu gehen. Bis dahin werde ich alles dafür tun, dass wir unsere Ziele in der zweiten Saisonhälfte erreichen.“

Bericht: TuS/Peter Trojak

Fotos: Andreas Domian