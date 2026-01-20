News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

Feuerwehr befreit Frau aus steckengebliebenem Aufzug im Bahnhof Kreuztal

20. Januar 20269
(wS/red) Kreuztal 20.01.2026 | Erneut musste die Feuerwehr Kreuztal zu einer Aufzugsbefreiung am Kreuztaler Bahnhof ausrücken. Eine Frau war mit dem Aufzug gegen 9:30 Uhr auf Gleis 1 steckengeblieben und wartete rund 15 Minuten auf Hilfe.

Nachdem der Löschzug Kreuztal alarmiert worden war, traf die Feuerwehr zügig am Einsatzort ein. Die Einsatzkräfte befreiten die Frau aus dem Aufzug und nahmen diesen anschließend außer Betrieb, um weitere Zwischenfälle zu verhindern.

Nach Angaben der Feuerwehr befand sich die Dame in einem unkritischen Zustand und blieb unverletzt. Die Ursache für den technischen Defekt des Aufzugs ist derzeit nicht bekannt. Der Einsatz konnte rasch abgearbeitet werden.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

