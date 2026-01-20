Nach Schafsrissen am Dreiländereck: Bauern sehen im Wolfsmanagement die einzige Lösung

(wS/wlv) Dreiländereck 20.01.2026 | Die mutmaßlichen Wolfsrissserie im Hohen Westerwald und Dreiländereck NRW/Hessen/Rheinland-Pfalz seit dem 21. Dezember 2025 haben viele Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter, ihre Familien sowie große Teile der Bevölkerung tief verunsichert und erschüttert. Die Ereignisse haben in kurzer Zeit eine enorme Betroffenheit ausgelöst – weit über einzelne Betriebe hinaus.

Viele Weidetierhalterinnen und Weidetierhalter erleben die Rückkehr des Wolfes als einen gesellschaftlich und politisch gesetzten Rahmen, bei dem Wunsch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen. Für ein Miteinander von Weidetierhaltung und Wolf gibt es bis heute keine ausreichend tragfähigen und wirksamen Lösungen. Entsprechend groß ist aktuell der Bedarf an Protest, Austausch und sichtbarer Unterstützung.

Vor diesem Hintergrund laden wir Sie herzlich ein zum

Mahnfeuer im Hohen Westerwald – am Dreiländereck der Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz

Freitag, 23. Januar 2026

Beginn: 18:00 Uhr

Ort: Grillhütte in 56479 Rehe

Das Mahnfeuer steht unter dem Motto „Wann, wenn nicht jetzt? Die Weidetierhalter stehen auf!“. Es ist ein auf breiter Basis getragener Weckruf für den Erhalt der Weidetierhaltung und für einen verantwortungsvollen, lösungsorientierten Umgang mit der aktuellen Situation. Hauptforderung der Tierhalter ist ein sofortiges wirksames Wolfsmanagement. Hierzu möchten sie gerne mit Ihnen – den Landtagsabgeordneten – über zukünftige Regelungen auf Länderebene ins Gespräch kommen.

Veranstaltet wird das Mahnfeuer von der Bürgerinitiative Wolfsprävention Westerwald, den Kreisbauernverbänden Altenkirchen, Neuwied und Westerwaldkreis, dem Landesverband der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz e. V. sowie der Weidezone Deutschland e.V.

Ebenfalls dabei sind die Landwirte aus der „Mittelgebirgsallianz“ – den Kreisverbänden des Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverbandes Olpe, Märkischer Kreis und Siegen-Wittgenstein sowie dem Rheinischen Landwirtschaftsverband mit der Kreisbauernschaft Oberberg.

Eingeladen sind auch die Land- und Bundestagsabgeordneten der Regionen.

Folgende Redebeiträge sind vorgesehen:

• Bianca Belleflamme und Lars Eric Broch, Bürgerinitiative Wolfsprävention Westerwald

• Matthias Müller, Kreisbauernverband Westerwaldkreis

• Christian Amend, Riss-betroffener Weidetierhalter

• Achim Schwickert, Landrat Westerwaldkreis

• Werner Neumann, Landesverband der Schafhalter/Ziegenhalter und Züchter Rheinland-Pfalz e. V.

Im Anschluss an die Kundgebung bietet das Mahnfeuer ausdrücklich Raum für persönliche Gespräche und Austausch in kleiner Runde.

Tote Schafe am Dreiländereck – Tierhalter sehen die einzige Lösung in wirksamem Wolfsmanagement – Bauern machen ihre Position deutlich: Treffen findet am 23. Januar statt Foto: wirSiegen.de