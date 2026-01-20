Ev. Gemeindechor Niederschelden spendet nach Konzert 2000 Euro ans Ev. Hospiz Siegerland

(wS/gn) Siegen 20.01.2026 | Unter dem Motto „Friede und Liebe zur Weihnacht“ hatte der Ev. Gemeindechor Niederschelden am zweiten Advent traditionell zum Benefizkonzert eingeladen. In der vollbesetzten Ev. Kirche Niederschelden kamen dank der Spendenbereitschaft des Publikums stolze 2000 Euro zusammen. Das Geld überreichten die Sängerinnen und Sänger nun dem Ev. Hospiz Siegerland. Einrichtungsleiter Burkhard Kölsch empfing einen Teil des Chors in der Einrichtung an der Siegener Wichernstraße.

„Carol of the Bells“, „Oh Holy Night“ oder auch „Weihnachtsstern“ – diese und weitere Stücke versetzten die Gäste am Abend des zweiten Advents in eine weihnachtliche Stimmung. Geleitet wurden die 40 Sängerinnen und Sänger des Gemeindechors Niederschelden von Chordirektor Daniel Lorsbach. Verstärkung erhielten sie vom Streichquartett „Biggestrings“, vom Männerchor der Liedertafel 1842 Freudenberg sowie von Organistin Kieu Dung Pham. Hospizleiter Burkhard Kölsch war ebenso zu Gast – und sagt rückblickend: „Die Atmosphäre war ganz fantastisch. Zudem ist es toll, den Gästen, Sängern und Musikern dort jedes Jahr aufs Neue zu begegnen.“ Laut Daniel Lorsbach wurde erneut auf Eintrittsgeld verzichtet und stattdessen um eine Kollekte zugunsten des Hospizes gebeten. Für das Engagement bedankte sich Burkhard Kölsch im Namen des Trägers, der Hospizgäste und der Mitarbeitenden. Das Geld soll für den Kauf einer elektrischen Aufstehhilfe eingesetzt werden.

So können die Hospizgäste auf einfache Weise mobilisiert und zugleich die körperliche Belastung des Pflegepersonals minimiert werden. Kölsch erläuterte den Chormitgliedern zudem, dass Hospize in Deutschland auf Spenden angewiesen sind. 95 Prozent der laufenden Kosten werden von den Kranken- und Pflegekassen übernommen. Die restlichen fünf Prozent – das sind pro Jahr rund 100.000 Euro – müssen durch Eigenmittel finanziert werden.

Neue Sängerinnen und Sänger sind im Ev. Gemeindechor Niederschelden gerne gesehen. Deshalb lädt dieser alle Interessierten mit und ohne Chorerfahrung zu den nächsten Proben ein. Diese finden ab sofort jeden Montag von 19 bis 20.30 Uhr im Gemeindezentrum Niederschelden statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich vorab per E-Mail: gemeindechor_niederschelden@web.de.



Erneut hat der Ev. Gemeindechor Niederschelden seine Stimmen für den guten Zweck eingesetzt und nach

seinem jüngsten Konzert 2000 Euro ans Ev. Hospiz Siegerland gespendet. Einrichtungsleiter Burkhard Kölsch

(rechts) bedankte sich bei Christa Schneider, Sigrid Schreiber und Daniel Lorsbach (von links).