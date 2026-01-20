Wichtiger Verkehrshinweis: Bühltunnel wegen Warnstreik ab 16 Uhr gesperrt

(wS/si) Siegen 20.01.2026 | Beschäftigte der Tunnelleitzentrale in Leverkusen sind heute von der Gewerkschaft ver.di zum Warnstreik aufgerufen, das wirkt sich auch auf den HTS-Bühltunnel in Siegen aus. Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW mitteilt, muss der Bühltunnel aufgrund des Warnstreiks ab heute (Dienstag, 20. Januar 2026) um 16.00 Uhr bis morgen (Mittwoch, 21. Januar) um 16.00 Uhr gesperrt werden.

„Wir haben erst gestern durch eine behördliche Meldung von der Sperrung erfahren“, sagt Bürgermeister Tristan Vitt und richtet einen dringlichen Appell an alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich großräumig zu umfahren und unnötige Fahrten zu vermeiden. Um die Situation zu entschärfen und die für die Stadt Siegen bestehenden Risiken darzustellen, setzt sich die Stadtverwaltung schnellstmöglich mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW in Verbindung. „Es ist nicht hinnehmbar, dass durch eine solche Maßnahme, für die die Stadt Siegen in keiner Weise verantwortlich zeichnet, unsere Bürgerinnen und Bürger in ein Verkehrschaos gestürzt werden“, so Vitt.

Zum Hintergrund

In der Tunnelleitzentrale in Leverkusen werden Straßentunnel überwacht und gesteuert, 37 davon in der Zuständigkeit von Straßen.NRW. 13 dieser Tunnel dürfen nur betrieben werden, wenn die Tunnelleitzentrale besetzt ist. Kommt es dort zu streikbedingten Arbeitsausfällen, werden die betroffenen Tunnel aus Sicherheitsgründen vollständig gesperrt.