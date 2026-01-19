News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Repair Café Hilchenbach startet wieder nach der Winterpause

19. Januar 20268
(wS/hi) Hilchenbach 19.01.2026 | „Endlich geht es wieder los“, freuen sich die ehrenamtlichen Reparateure des Repair Cafés. Denn zu tun gibt es immer reichlich.
Von der hochmodernen Küchenmaschine bis zum alten Röhrenradio ist alles dabei. Und oftmals sind es nur Kleinigkeiten, die mit ein paar geschickten Handgriffen schnell repariert werden können.
Interessierte sind herzlich eingeladen, ihre kaputten oder funktionsuntüchtigen Kleingeräte bzw. Gegenstände von zu Hause mitzubringen.
Alles, was man „unter den Armen nehmen kann“ wird von unserem Team gerne unter die Lupe genommen.

Das Repair Café Hilchenbach ist wieder geöffnet am 24.01.2026 ab 13.00 Uhr in den KlimaWelten Hilchenbach, Kirchweg 17.
Daneben gibt es wie immer auch Gelegenheit zu gemütlichen Gesprächen bei Kaffee, Getränken und Kuchen.

Foto: KlimaWelten Hilchenbach

