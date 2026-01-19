Rettungseinsatz in Kreuztal – Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

(wS/red) Kreuztal 19.01.2026 | Gegen 17:55 Uhr wurde die Feuerwehr Kreuztal zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Marburger Straße alarmiert. Da ein Transport des Patienten durch das enge Treppenhaus medizinisch nicht vertretbar war, kam die Drehleiter zum Einsatz.

Mithilfe einer speziellen Halterung am Korb der Leiter wurde der Mann schonend aus dem Gebäude gerettet und im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Während der Rettungsmaßnahmen kam es im Bereich der Marburger Straße zu leichten Verkehrsbehinderungen. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 18:42 Uhr erfolgreich beendet werden.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de