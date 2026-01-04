Weihnachtsbaumaktion der Jugendfeuerwehr Bad Laasphe: Gemeinsam für die Jugendarbeit

(wS/fw) Bad Laasphe 04.01.2026 | Am 10. Januar nehmen die drei Jugendfeuerwehrgruppen aus Bad Laasphe, Banfe und des Oberen Lahntals, die alljährliche Weihnachtsbaumaktion in Angriff.

Die ausgedienten Weihnachtsbäume sollten bis spätestens 8:00 Uhr gut sichtbar am Straßenrand abgelegt werden, die engagierten Jugendlichen werden sie im Laufe des Tages einsammeln. Ausnahme bildet die Ortslage Oberndorf, deren Bäume vom örtlichen Schützenverein eingesammelt werden. Die JFw Banfe sammelt die Weihnachtsbäume in Banfe und Herbertshausen ein.



Die Jugendfeuerwehr appelliert dabei an die Bürgerinnen und Bürger, keine Spenden an die Bäume zu binden. Die gesammelten Spenden fließen zu 100% in die Förderung der Jugendarbeit und unterstützen damit verschiedene Aktivitäten wie Ausflüge, das Kreiszeltlager und auch die wohlverdiente Erfrischung nach einem anstrengenden Dienst.

„Die Weihnachtsbaumaktion ist nicht nur eine Gelegenheit, die ausgedienten Bäume zu entsorgen, sondern auch eine Möglichkeit, aktiv die Jugendarbeit vor Ort zu unterstützen.

Jede Spende trägt dazu bei, unseren jungen Mitgliedern unvergessliche Erfahrungen und wertvolle Lernmomente zu ermöglichen“, erklärt die Stadtjugendwartin Jennifer Hof.

Die Jugendfeuerwehr Bad Laasphe bedankt sich im Voraus für die Unterstützung und freut sich auf rege Teilnahme an dieser Aktion, die einen wichtigen Beitrag zur Förderung der lokalen Jugendarbeit leistet.

Symbolbild – Jugendfeuerwehr Bad Laasphe