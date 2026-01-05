Bach-Chor Siegen veranstaltet Masterclass mit Sängerin Irene Carpentier

(wS/bc) Siegen 05.01.2026 | Vom 16. bis zum 18. Januar 2026 lädt der Bach-Chor Siegen zu einer intensiven Masterclass Gesang mit der international tätigen Sopranistin Irene Carpentier ein. Die dreitägige Veranstaltung richtet sich an Sängerinnen und Sänger, die sich vertieft mit ihrem klassischen Solorepertoire und ihrer stimmlichen Entwicklung auseinandersetzen möchten – unabhängig davon, ob sie professionell oder auf ambitioniertem Laienniveau singen. Im Mittelpunkt der Masterclass steht die individuelle Arbeit an Stimme, Technik und Interpretation.

Neben dem eigenen Unterricht profitieren alle Teilnehmenden auch vom Hospitieren bei den Einheiten der anderen Sängerinnen und Sänger. Irene Carpentier ist eine gefragte Lied- und Oratoriensängerin, die europaweit konzertiert.

Mit ihrer Tätigkeit als Gesangsdozentin und Stimmcoach startete sie im Jahr 2007.

Ihr physiologisch fundierter Ansatz zielt darauf ab, die individuelle Stimme frei und nachhaltig zu entfalten. Ergänzt wird der Unterricht durch die Korrepetition mit Peter Scholl, künstlerischer Leiter des Bach-Chores Siegen.

Die Masterclass kann aktiv (mit Unterrichtseinheiten) oder passiv (als Zuhörer) besucht werden. Aktive Teilnehmende erhalten pro Kurstag mehrere Unterrichtseinheiten und können die Anzahl der Kurstage flexibel wählen. Die passive Teilnahme ermöglicht es, den gesamten Kursverlauf mitzuerleben.

Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie auf www.bachchor.de