Mitsingprojekt „Der Messias“ (Georg Friedrich Händel)

(wS/hml) Siegen 05.01.2026 | Der Kammerchor Weidenau lädt ab Dienstag, dem 13. Januar zum Mitsingen ein für das Projekt „Der Messias“ (2. und 3.Teil) von Georg Friedrich Händel.

Dieses weltberühmte Oratorium zählt zu den größten Meisterwerken der Musikgeschichte.

Die Aufführung ist am Sonntag, 29. März (Palmsonntag) um 17 Uhr in St. Joseph zusammen mit dem Orchester „Camerata Instrumentale Siegen“, Solistinnen und Solisten. Im 2. und 3. Teil des Oratoriums geht es um die Passion, Auferstehung und Wiederkunft des Messias.

Geprobt wird immer dienstags von 19:30 Uhr bis 21:15 Uhr im Pfarrheim St. Joseph, Weidenauer Straße 23 unter der Leitung von Dekanatskirchenmusikerin Helga Maria Lange. Das Projekt lädt Sängerinnen und Sänger aller Stimmlagen mit Chorerfahrung ein, Teil eines außergewöhnlichen musikalischen Ereignisses zu werden und gemeinsam in intensiven und zugleich inspirierenden Proben eines der eindrucksvollsten Werke der Barockzeit zu erarbeiten. Die Freude an der Musik und am gemeinsamen Singen steht im Mittelpunkt.

Nähere Infos und Anmeldung unter 0160 4113355 oder www.kammerchor-weidenau.de.

Foto: Helga Maria Lange