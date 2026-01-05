Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eiserfeld sammelt Weihnachtsbäume

(wS/red) Siegen 05.01.2026 | Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eiserfeld sammelt am Samstag, den 10.01.2026, die ausgedienten Weihnachtsbäume in Eiserfeld ein.

Wie auf der Ankündigung mitgeteilt wird, kommt der Erlös der Aktion den Kindergärten in Eiserfeld zugute. Mit der Sammlung verbindet der Förderverein somit einen praktischen Service für die Bürgerinnen und Bürger mit der Unterstützung lokaler Einrichtungen.

Die Aktion wird vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eiserfeld organisiert und durchgeführt.