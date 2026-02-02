2.500 Euro Spende an Musical!Kultur Daaden dank KrombacherSpendenaktion

(wS/kro) Kreuztal – Daaden 23.02.2026 | Bei Musical!Kultur Daaden wird Kreativität zur Gemeinschaft. Menschen

jeden Alters und jeder Herkunft haben hier die Möglichkeit, aktiv an Musicalproduktionen mitzuwirken – sei es auf

der Bühne oder hinter den Kulissen. Seit der Gründung im Jahr 2000 haben rund 200 Musicalbegeisterte über

150.000 Besucherinnen und Besucher begeistert und damit das kulturelle Leben der Region nachhaltig bereichert.

Der Verein inszeniert regelmäßig große Musicals. Dabei finden nicht nur Schauspiel, Gesang und Tanz eine Bühne,

sondern auch alle, die sich für Kulissenbau, Kostüme, Technik, Licht oder Ton begeistern. So entstehen einzigartige

Begegnungs- und Lernräume, in denen Theaterproduktion, kulturelle Teilhabe und Teamgeist miteinander

verschmelzen.

Im Jahr 2026 dürfen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer auf die neue Produktion „GHOST – Nachricht von Sam“

freuen – eine Inszenierung voller Emotionen und musikalischer Höhepunkte. Dieses Vorhaben unterstützt die

Krombacher Brauerei mit einer Spende in Höhe von 2.500 Euro im Rahmen ihrer Spendenaktion. Der Krombacher

Gebietsverkaufsleiter Daniel Veit überreichte persönlich den großen Spendenscheck.

Seit 2003 spendet die Brauerei jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro an 100 gemeinnützige Institutionen.

Unter dem Motto: „Sie schlagen vor – wir spenden“ rief das Familienunternehmen dazu auf, gemeinnützige

Spendenzwecke vorzuschlagen. Mehr als 3.300 Vorschläge gingen ein, darunter auch Musical!Kultur Daaden. Die

Auswahl der insgesamt 100 Spendenempfänger:innen erfolgte auf zwei Wegen: 50 der 100 Spenden wurden durch

ein Voting-Verfahren vergeben. Die andere Hälfte wurde von einem internen Gremium bestimmt, um möglichst

vielfältige Bereiche des gesellschaftlichen Engagements zu fördern und auch kleineren Initiativen eine Chance zu

geben. Mehr als fünf Millionen Euro spendete Krombacher im Rahmen ihrer Spendenaktion an Vereine und

Institutionen, die sich in den vielfältigsten Bereichen engagieren. Eine Übersicht der diesjährigen 100 Begünstigten

sowie weitere Informationen zur Krombacher Spendenaktion finden Sie unter:

https://www.krombacher.de/nachhaltigkeit/gesellschaft/spendenuebersicht-2026.

Glückliche Gesichter bei der symbolischen Scheckübergabe. Musical!Kultur Daaden nimmt den Spendenscheck entgegen.









