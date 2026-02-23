News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Anmeldung bis 11. April: Babysitting-Kurs „Fit for Baby (-sitting)“ startet im Mai

23. Februar 20264
(wS/si) Siegen 23.02.2026 | Das Familienbüro der Stadt Siegen bietet in diesem Mai wieder einen dreitätigen Babysitting-Kurs „Fit for Baby (-sitting)“ an. Angehende Babysitterinnen und Babysitter ab 15 Jahren, aber auch Eltern, Großeltern und andere Interessierte können sich bis zum 11. April beim Familienbüro anmelden.

Die Teilnehmenden erhalten einen breiten Überblick über verschiedene Aspekte der Kinderbetreuung. Dazu zählt etwa die Bedürfnisse von Babys zu verstehen, einen Einblick in altersgerechte Spiele und Beschäftigungen zu bekommen sowie souverän mit schwierigen Situationen – wie Weinen, Unruhe oder Überforderung – umzugehen. Auch über die rechtliche Situation werden die Teilnehmenden aufgeklärt. In einem Ersten-Hilfe-Kurs lernen die Teilnehmenden zudem, wie sie im Ernstfall schnell und richtig handeln. Interessierte Babysitterinnen und Babysitter können zusätzlich noch an einer dreistündigen Hospitation in einer Kita oder Kindertagespflege teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt 70 Euro und beinhaltet den Erste-Hilfe-Kurs.

Nach erfolgreichem Abschluss und der Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses erhalten die angehenden Babysitterinnen und Babysitter ein Zertifikat und können sich in die Datenbank des Familienbüros zur Vermittlung aufnehmen lassen.

Interessierte können sich telefonisch unter (0271) 404-2931 oder per E-Mail an n.gebser@siegen.de anmelden oder Fragen zum Kurs stellen.

