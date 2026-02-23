Strategisch vorbereiteter Führungsumbau: Volksbank in Südwestfalen setzt auf Kontinuität und Wissenstransfer

(wS/vob) Siegen / Lüdenscheid 23.02.2026 | Die Volksbank in Südwestfalen eG stellt mit Silke Voß- Schulz und Ralf Stederoth ihre beiden neuen künftigen Vorstandsmitglieder vor. Mit dieser Personalentscheidung stellt die Genossenschaftsbank Wissenstransfer und Kontinuität sicher.

Der Aufsichtsrat der Volksbank in Südwestfalen eG hat zwei neue Mitglieder in den künftigen Vorstand berufen. Die beiden designierten Vorstandsmitglieder – Silke Voß-Schulz als Vorständin Vertrieb und Ralf Stederoth als Vorstand Betrieb– werden ihre Aufgaben zu unterschiedlichen Zeitpunkten übernehmen: Silke Voß-Schulz tritt ihr Amt zum 1. Juli 2026 an, Ralf Stederoth folgt zum 1. Juli 2027.

Mit dieser langfristigen Planung stellt die Genossenschaftsbank die Weichen für einen geordneten und vorausschauenden personellen Übergang in ihrem Vorstandsgremium. Das bisherige Vorstandsmitglied Jens Brinkmann wird zum 1. Juli 2027 neben Roland Krebs die Funktion des Vorstandssprechers übernehmen. Vorstandssprecher Roland Krebs wird Ende 2028 in den Ruhestand gehen. Ab Anfang 2029 wird der Vorstand somit aus drei Mitgliedern bestehen.

Aufsichtsrat setzt auf Kontinuität und Zukunftsfähigkeit

Prof. Dr.-Ing. Sven Keller, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volksbank in Südwestfalen eG, betont die Bedeutung der Entscheidung: „Es ist uns wichtig, mit einer frühzeitigen Nachfolgeregelung einen fließenden Wechsel in der Geschäftsleitung sicherzustellen, der Wissenstransfer und Stabilität für die Volksbank in Südwestfalen ermöglicht. Wir freuen uns sehr, mit Silke Voß-Schulz und Ralf Stederoth zwei Persönlichkeiten gewonnen zu haben, die mit ihrer Erfahrung und ihrem Profil hervorragend zu unserer Bank passen. Wir sind überzeugt, mit dieser Wahl eine ideale Verbindung von Kontinuität und Zukunftsorientierung geschaffen zu haben.“

Vorstandssprecher Roland Krebs blickt der Zusammenarbeit mit den künftigen Kollegen positiv entgegen: „Ich freue mich sehr auf die gemeinsame Zeit. Beide bringen den fachlichen Hintergrund mit, um ihre künftigen Funktionen als Vorständin Vertrieb und Vorstand Betrieb erfolgreich auszufüllen. Vor allem aber teilen sie die genossenschaftlichen Werte, die unsere Volksbank prägen. Das ist eine starke Basis für die Weiterentwicklung unserer Bank.“

Zur Person: Silke Voß-Schulz – künftige Vorständin Vertrieb (Amtsantritt Juli 2026)

Die 49-jährige Silke Voß-Schulz bringt über 30 Jahre Erfahrung in der Sparkassenorganisation mit. So war sie viele Jahre in verschiedenen Führungspositionen im Vertrieb der Sparkasse Vest Recklinghausen tätig, u.a. als Marktbereichsdirektorin und Leiterin des Beratungscenters Herten. Die aus Castrop-Rauxel stammende Diplom Sparkassenbetriebswirtin ist aktuell Personalleiterin und Vertreterin des Vorstands bei der Sparkasse Vest Recklinghausen.

Zur Person: Ralf Stederoth – künftiger Vorstand Betrieb (Amtsantritt Juli 2027)

Der 52-jährige Siegener begann seine berufliche Laufbahn in der genossenschaftlichen Bankengruppe 2003 im Controlling der Volksbank Süd-Siegerland, später Volksbank Siegerland. Ab 2010 übernahm der Diplom‐Kaufmann Führungsaufgaben und begleitete 2018 als Prokurist die Fusion zur Volksbank in Südwestfalen eG. Anschließend leitete er den Bereich Vorstandsstab / Strategische Unternehmensentwicklung und verantwortete den Integrationsprozess. Seit 2019 führt er den Bereich Infrastrukturmanagement, der im Jahr 2020 um die Gesamtbanksteuerung ergänzt wurde. 2021 wurde er zum Generalbevollmächtigten ernannt.

von links: Vorstandssprecher Roland Krebs, designierte Vertriebsvorständin Silke Voß-Schulz,

Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Sven Keller, designierter Betriebsvorstand Ralf Stederoth, Vorstandsmitglied Jens Brinkmann.







