„Beauty of Life“: Sandy Seifferth präsentiert Malereien im Kreuztaler Rathausfoyer

(wS/kr) Kreuztal 23.02.2026 | Vom 02. März bis 24. April 2026 zeigt Sandy Seifferth eine Auswahl ihrer Malereien unter dem Titel „Beauty of Life“ im Kreuztaler Rathausfoyer.



Sandy Seifferth hat während der Corona-Pandemie zur Kunst gefunden, als sie einen entspannenden Ausgleich gesucht hat: „Mithilfe von Kunst ist es mir möglich, in einen Flow zu kommen und so wirklich zu entspannen. Es ist wie eine Meditation für mich. Kreativ zu sein macht mich glücklich“, sagt die 34-Jährige. Über das Ausprobieren verschiedener Techniken und Materialien hat sie schnell ihren eigenen Stil entwickelt und arbeitet heute vorwiegend in Kohle und Acryl. Ihre Motive laden zum Schwelgen ein: In einem Mix aus Realismus und fantasievollen Elementen steht der Mensch und die Naturverbundenheit im Vordergrund. Insbesondere das Thema Freiheit wird in ihren lebendigen Bildern spürbar. „Kunst, die von Herzen kommt und dies auch spürbar macht, ist das Fundament meiner Arbeit“, so Sandy Seifferth.



An der Kunst schätzt die Krombacherin aber auch den verbindenden Charakter:

„Auch die Betrachtung von Kunst anderer Künstler empfinde ich als sehr bereichernd. Es ist spannend zu sehen, wie jemand etwas darstellt, welche Techniken oder Farben verwendet werden. Kunst ist etwas, über das man gut ins Gespräch kommen kann, das uns Dinge aus anderen Perspektiven zeigt und aus dem wir oftmals etwas lernen können.“



Ihre Ausstellung im Kreuztaler Rathausfoyer wird mit einer Vernissage am Montag, den 02. März um 17.00 Uhr, feierlich eröffnet. Interessierte sind herzlich eingeladen, im Rahmen der Vernissage mit der Künstlerin persönlich ins Gespräch zu kommen.



Bürgermeister Michael Kolodzig: „Die Bilder von Frau Seifferth strahlen eine bemerkenswerte Kraft und zeitgleich auch Ruhe aus. Ich freue mich sehr, dass Sie sich entschieden hat, ihre Werke im Kreuztaler Rathaus der Öffentlichkeit zu präsentieren und lade alle herzlich ein, die Ausstellung im Rahmen der Vernissage oder anschließend zu den üblichen Rathausöffnungszeiten zu besuchen.“

Sandy Seifferth aus Krombach stellt eine Auswahl ihrer Werke ab 02. März im Kreuztaler Rathaus aus.