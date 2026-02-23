Vom Flüchtling zum Extremismusbeauftragten: Bahman Pournazari spricht beim Siegerländer Heimatstammtisch der vhs Siegen-Wittgenstein

(wS/si) Netphen 23.02.2026 | Bahman Pournazari ist heute als Extremismusbeauftragter bei der Polizeibehörde Siegen-Wittgenstein und dort auch in der Prävention tätig. Besonders straffälligen Jugendlichen, bei denen der Extremismus zum Alltag gehört, möchte der gelernte Sozialpädagoge, Deeskalationstrainer und Meister-Kickboxer wieder eine Perspektive geben. Er weiß, wovon er spricht, wenn es um die Ränder der Gesellschaft geht: 1991 floh er mit seiner Familie aus dem Iran. „Das, was ich aus meiner Biografie einbringe, ist das Entscheidende“, sagt Pournazari über seine Qualifikation für die Aufgabe. Als Einwanderer erlebte er auch Anfeindungen.

Beim anstehenden Heimatstammtisch der Volkshochschule (vhs) Siegen-Wittgenstein geht es mal nicht um Fachwerk oder Riewekooche. Referent Pournazari wird aus der Perspektive des „Neuen“ von seinem eigenen Heimatbild erzählen sowie von denen, die ihm bei seiner Arbeit begegnen. Daraus ergibt sich eine spannende Heimatgeschichte. Im Anschluss besteht die Möglichkeit für einen offenen Austausch.

Der 3. Siegerländer Heimatstammtisch der vhs Siegen-Wittgenstein wird in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein Netpherland ausgerichtet. Er findet am Donnerstag, 26. Februar, um 18 Uhr im Café Klarfeld (Albert-Irle Straße 1, 57250 Netphen) statt und steht allen offen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.