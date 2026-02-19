Der kmd geht auf Reisen: Hilchenbacher Bus macht Lust auf Kultur, Sport und Freizeit

(wS/hi) Hilchenbach 19.02.2026 | Das Leben am kmd hat in den vergangenen Monaten spürbar Fahrt aufgenommen. Sichtbares Zeichen dafür ist eine besondere Werbebotschaft, die der Bürgerverein Hilchenbach e.V. nun auf die Straße geschickt hat: Ein bunt bedruckter Bus wirbt im gesamten Fahrgebiet für das Kultur-, Sport- und Freizeitzentrum in Dahlbruch.

Im Mittelpunkt des Designs stehen „echte Menschen von hier“, die das Multifunktionsgebäude auf ganz unterschiedliche Weise nutzen. Ein Mädchen im Schwimmbad, eine Firmengruppe bei einer Tagung, zwei Jugendliche im Tonstudio – in farbenfrohen Kreisen zeigen die Motive, was den kmd ausmacht. Er ist ein Ort, an dem Kultur, Sport und Freizeit zusammenkommen und an dem sich Menschen aller Generationen begegnen.

Auf der Fahrerseite ergänzen weitere Szenen das Bild: Senioren im Kino, eine Kellnerin beim Servieren von Essen und eine Feier zum runden Geburtstag. Das Heck des Busses ziert die Silhouette des kmd-Gebäudes. Seine markante Dachform ist an das Gebäude der Dahlbrucher SMS-Group angelehnt. Ebenfalls dort zu sehen ist das Logo des bunten Elefanten, dessen Farbschema sich über das gesamte Fahrzeug zieht. Prägnante Schlagwörter wie „Genießen“, „Lernen“ und „Gestalten“ sowie ein QR-Code zur Website mein-kmd.de runden das Erscheinungsbild ab.

„Mit dem Bus wollen wir Lust auf einen Besuch am kmd machen und möglichst authentische Eindrücke für die vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten geben“, erläutert das Projektteam. Seit dem vergangenen Sommer hatten Verantwortliche des Bürgervereins Hilchenbach e.V. gemeinsam mit Mitarbeitenden der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Hilchenbach das Design entwickelt. Anschließend wurden Models gesucht und ein Shooting in Dahlbruch durchgeführt. Die Anbringung der Werbebotschaft übernahm die SD VerkehrsMedien NRW GmbH.

Präsentiert wurde das fertige Fahrzeug auf dem Gelände der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd in Siegen. Dort nahmen Claudia Falkenhain und Alexander Pecoraro von der SD VerkehrsMedien NRW GmbH die Gruppe aus Hilchenbach in Empfang, überreichten einen Blumenstrauß sowie ein eingerahmtes Foto des bedruckten Busses und ermöglichten eine kurze Probefahrt.

In den kommenden zwei Jahren wird der Bus im Fahrgebiet Siegen unterwegs sein – unter anderem auf Strecken in Wilnsdorf, Freudenberg, Kreuztal und Hilchenbach. „Wir hoffen, dass die mobile Werbebotschaft viele Menschen erreicht und zum kmd nach Dahlbruch lockt“, so die Mitarbeitenden der SD VerkehrsMedien NRW GmbH.

Wer den Bus unterwegs entdeckt, kann sich mit einem Foto und Ortsangabe über Instagram bei @stadt_hilchenbach melden. So lässt sich der Fahrtweg des neuen Werbemittels auch virtuell mitverfolgen.

Von links: Patricia Heidel und Jana Müller von der Stadt Hilchenbach sowie Hans-Jürgen Klein, Nina und Jette Ehrler vom Bürgerverein Hilchenbach e.V. besichtigten bei einem gemeinsamen Termin in Siegen den kmd-Bus. Alexander Pecoraro und Claudia Falkenhain von der SD VerkehrsMedien NRW GmbH überreichten einen Blumenstrauß sowie ein Foto des bedruckten Fahrzeugs.