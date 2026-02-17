Digitale Jugendwelten: Info-Abend am 12. März 2026 in Freudenberg

(wS/fr) Freudenberg 17.02.2026 | Die Stadtjugendpflege Freudenberg lädt am Donnerstag, den 12. März 2026 um 18:00 Uhr, zu einem Info-Abend über die digitalen Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule ein. Die zweistündige Veranstaltung mit anschließender Gelegenheit zur Diskussion richtet sich an pädagogische Fachkräfte sowie interessierte Eltern und beleuchtet sachlich die Chancen und Gefahren von Social-Media, Mediennutzung und künstlicher Intelligenz.



Die Politikwissenschaftlerin Meike Drey und der IT-Experte Jannik Witsch geben fundierte Einblicke in die pädagogischen und technischen Aspekte der Mediennutzung. Ziel ist es, Erwachsenen Orientierung zu bieten, um junge Menschen sicher und empathisch durch den digitalen Alltag zu begleiten. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um Anmeldung bis zum 06.03.2026 über die Website der Stadt Freudenberg unter der Rubrik Veranstaltungen gebeten:

www.freudenberg-stadt.de.

Einlass ist ab 17:30 Uhr. Fragen beantwortet Stadtjugendpfleger Johannes Henrich: j.henrich@freudenberg-stadt.de.