Unbekannte Täter brechen in Getränkemarkt in Freudenberg ein – Polizei sucht Zeugen

17. Februar 20262
(wS/ots) Freudenberg 17.02.2026 | Am frühen Dienstagmorgen (17.02.2026) ist in einen Getränkemarkt in der Straße „Weibeweg“ eingebrochen worden.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt ins Innere des Getränkemarktes. Die Tatzeit kann auf 03:45 Uhr bis 03:50 Uhr eingegrenzt werden.

Angaben zur Tatbeute können bislang nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Symbolfoto: Tim Reckmann / pixelio.de
