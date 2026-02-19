Gemeinsam stark: Eisenbau Krämer spendet 1.905 Euro an Kinder- und Jugendhospizdienst

(wS/ek) Kreuztal 19.02.2026 | Ein beeindruckendes Zeichen gelebten Teamgeists: Die Eisenbau Krämer GmbH hat am 18. Februar 2026 eine Spende in Höhe von 1.905 Euro offiziell an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Siegen-Wittgenstein übergeben.

Die beachtliche Summe kam im Rahmen der firmeninternen Weihnachtsfeier 2025 zusammen. Mit großem Engagement beteiligten sich die Mitarbeitenden an der Aktion und setzten damit ein starkes Signal der Solidarität. Das gesammelte Geld kommt nun direkt der wertvollen Arbeit des Hospizdienstes zugute.

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer begleiten Kinder und Jugendliche mit lebensverkürzenden Erkrankungen sowie deren Familien. Sie schenken Zeit, hören zu und stehen den Betroffenen oft über viele Jahre hinweg als verlässliche Stütze im Alltag zur Seite. Diese kontinuierliche Begleitung schafft Entlastung und gibt den Familien in einer herausfordernden Lebenssituation Halt und Stabilität.

Die Spende der Belegschaft trägt dazu bei, dass diese wichtige Arbeit weiterhin zuverlässig und wirksam geleistet werden kann. „Es ist schön zu sehen, was wir gemeinsam als Team bewegen können“, freut sich das Unternehmen über das Ergebnis und bedankt sich ausdrücklich bei allen Kolleginnen und Kollegen, die zu dieser Summe beigetragen haben.

Mit der Aktion zeigt die Eisenbau Krämer GmbH, wie viel durch gemeinsames Engagement erreicht werden kann – und dass unternehmerische Verantwortung weit über den eigenen Betrieb hinauswirkt.

Freude über die Unterstützung: Vertreterinnen und Vertreter des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Siegen-Wittgenstein präsentieren gemeinsam mit der Eisenbau Krämer GmbH die Spende in Höhe von 1.905 Euro, die bei der Weihnachtsfeier des Unternehmens gesammelt wurde.

Foto: Eisenbau Krämer GmbH