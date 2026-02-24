News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Konzert in St. Joseph Weidenau – Christina Schmitt und Helga Maria Lange gestalten Matinée nach dem Gottesdienst

24. Februar 20266
(wS/hml) Siegen 24.02.2026 | Am 8. März musiziert im Anschluss an den 9:45 Uhr-Gottesdienst in St. Joseph, Weidenauer Straße ab ca. 10:45 Uhr die im Siegerland bekannte Altistin und Chorleiterin Christina Schmitt zusammen mit DKM Helga Maria Lange.

Es wird das „Vater unser“ – „Neun geistliche Lieder“ op.2 für Alt-Stimme und Orgel von dem romantischen Komponisten und Dichter Peter Cornelius (1824 – 1874) aufgeführt. In diesem Zyklus, der gut in die Fasten- und Passionszeit passt, verwendet Peter Cornelius eigene Gedichte, in denen er das „Vater unser“ in sehr persönlicher Weise paraphrasiert. Musikalisch basiert die Orgel-Begleitung auf alten liturgischen Melodien, die Cornelius in phantasievoller Gestaltung leitmotivisch verarbeitet.

Der Eintritt ist frei.

Christina Schmitt

Helga Maria Lange

