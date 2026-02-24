News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Für Chancengerechtigkeit und Integration: Städtischer Ausschuss fördert Vereine und Projektideen

24. Februar 20264
(wS/si) Siegen 24.02.2026 | Der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration der Stadt Siegen (ehemals Integrationsrat) fördert auch in diesem Jahr wieder die Arbeit ausländischer Vereine sowie Projektideen zur Verbesserung des interkulturellen Zusammenlebens. Anträge dafür können noch bis Dienstag, 31. März 2026, gestellt werden.

Gefördert werden Migrantenselbstorganisationen, die ihren Sitz in Siegen haben, mit insgesamt 4.600 Euro für die Pflege von Gemeinschaft, Tradition und Kultur sowie für die Wahrnehmung sozialer Aufgaben. Im zweiten Fördertopf hält der Ausschuss 6.800 Euro für Einzelpersonen, Gruppen oder Vereine bereit, die integrative Projektideen verwirklichen möchten.

Wer Fördermittel erhalten möchte, kann noch bis Dienstag, 31. März 2026, über das Serviceportal der Stadt Siegen (www.serviceportal-siegen.de) unter der Rubrik „Ehremamt & Hobby“ online einen Antrag stellen. Über die Vergabe der Gelder entscheidet nach Ablauf der Antragsfrist der Ausschuss für Chancengerechtigkeit und Integration.

Weitere Informationen sind beim städtischen Integrationsbeauftragten Torsten Bücker per E-Mail an t.bueker@siegen.de oder telefonisch unter (0271) 404-1400 erhältlich.

