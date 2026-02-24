Neuer Chefarzt am Diakonie Klinikum Kirchen: Faiz Rahman Faize übernimmt Innere Medizin und treibt Reaktivierung der Palliativstation voran

(wS/dia) Kirchen 24.02.2026 | Das Diakonie Klinikum Kirchen begrüßt einen neuen Chefarzt: Faiz Rahman Faize übernimmt die Leitung der Fachbereiche Innere Medizin/Gastroenterologie und Palliativmedizin. Der 59-Jährige stammt aus Afghanistan, lebt seit Jahrzehnten im Westerwald, ist Deutscher und bringt mehr als 30 Jahre an ärztlicher Erfahrung mit, die künftig nun den Patientinnen und Patienten in der Region zugutekommt. So wird unter seiner Ägide in Kürze die Palliativstation in Kirchen wiedereröffnet, die unter dem vormaligen Krankenhausträger geschlossen worden war.

Der neue Chefarzt wurde am Montag (23.02.2026) in einer Mitarbeiterversammlung der Belegschaft vorgestellt. Im Namen des Klinikums heißen Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer und Verwaltungsdirektor Daniel Grube Faiz Rahman Faize herzlich willkommen: „Wir freuen uns, einen sehr erfahrenen Facharzt gewonnen zu haben, der mit seiner besonderen Expertise insbesondere auch die Versorgung älterer und chronisch kranker Menschen in der Region sichert und weiterentwickelt.“

Faiz Rahman Faize ist ausgewiesener Spezialist für Gastroenterologie, die sich mit Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts beschäftigt. Weitere fachliche Schwerpunkte bilden die Palliativmedizin (begleitende Betreuung schwerstkranker Patienten) und die Geriatrie (medizinische Versorgung älterer Menschen). Darüber hinaus verfügt der Internist über umfangreiche Qualifikationen in den Bereichen Notfallmedizin und Diabetologie. Dieses Spektrum der Inneren Medizin möchte der Chefarzt auch am Diakonie Klinikum Kirchen abdecken und findet hierfür beste Voraussetzungen vor. Faize: „Zur Untersuchung von Speiseröhre, Magen, Darm, Leber, Gallenwegen, Bauchspeicheldrüse und Lymphknoten können wir unseren Patienten umfangreiche Diagnostik anbieten – von Ultraschall und Endoskopie über Funktionstests bis hin zu gezielten Punktionen.“

Geboren wurde Faiz Rahman Faize in Afghanistan. Sein Studium der Humanmedizin absolvierte er an der Medizinischen Universität Kabul, wo er den akademischen Grad des Medical Doctor (MD) erlangte. Anfang der 1990er‑Jahre kam er mit seiner Familie nach Deutschland und wurde als Assistenz‑ und Oberarzt unter anderem in Diez, Montabaur und Selters tätig. Seit 2015 leitete er als Chefarzt Abteilungen der Inneren Medizin und Gastroenterologie, so etwa am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein und acht Jahre am Klinikum Mittelmosel in Zell. Nun kehrt er beruflich zurück in den Westerwald, in seine Wahlheimat, in der er mit Frau und Tochter seit vielen Jahren lebt. In seiner Freizeit fährt er Ski, wandert, radelt, liest und reist gern.

Ebenfalls in der Region als Mediziner bekannt ist Dr. Matthias Solbach. Als Leitender Oberarzt wird er gemeinsam mit Chefarzt Faiz Rahman Faize die Palliativstation verantworten, die in Kürze am Kirchener Krankenhaus mit sechs Betten reaktiviert wird. Auch Dr. Solbach verfügt über langjährige Erfahrung in der Palliativmedizin. So war er als Oberarzt in Siegen unter am St.-Marien-Krankenhaus und am Diakonie Klinikum tätig, arbeitete als Facharzt für Allgemeinmedizin zeitweilig aber auch im ambulanten Bereich, zuletzt am MVZ Jung-Stilling in Siegen. Beide Mediziner blicken mit Vorfreude ihrer kommenden Aufgabe entgegen: „Mit einem engagierten Team wollen wir gemeinsam die internistische und palliativmedizinische Versorgung im Kreis Altenkirchen weiter stärken – patientennah und auf hohem Niveau.“

Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung wurde Faiz Rahman Faize (2. von rechts) als neuer Chefarzt für Innere Medizin/Gastroenterologie und Palliativmedizin am Diakonie Klinikum Kirchen vorgestellt. Seitens der Klinikleitung hießen (von links) Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer, Verwaltungsdirektor Daniel Grube und Pflegedirektorin Michaela Meinhardt ihn herzlich willkommen.

Faiz Rahman Faize (Mitte) wurde als neuer Chefarzt für Innere Medizin/Gastroenterologie und Palliativmedizin am Diakonie Klinikum Kirchen von Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer (links) und Verwaltungsdirektor Daniel Grube begrüßt. Fotos: Diakonie in Südwestfalen