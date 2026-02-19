News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Nächtlicher Brand in Burbach zerstört Carport und Auto vollständig –

19. Februar 20266
(wS/ots) Burbach 19.02.2026 | Am späten Mittwochabend (18.02.2026) ist ein Carport in Burbach
in Vollbrand geraten.

Gegen 23:50 Uhr erhielt die Polizei in Wilnsdorf Kenntnis von einem in Brand stehenden Carport. Bei Eintreffen der Beamten waren die Löscharbeiten bereits im Gange. Der Carport sowie ein darunter abgestelltes Auto brannten vollständig aus. Ein weiterer PKW sowie die an den Carport angrenzende Hausfassade wurden durch das Feuer ebenfalls erheblich beschädigt.

Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 70.000 Euro.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

