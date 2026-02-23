Saisonauftakt 2026 – Geisweider Flohmarkt startet am 7. März

(wS/mg) Siegen 23.02.2026 | Am Samstag, den 7. März 2026, beginnt in Siegen-Geisweid die neue Flohmarktsaison.

Mit dem ersten Markt des Jahres kehrt eine der traditionsreichsten Veranstaltungen der

Region zurück und lädt zum Stöbern, Entdecken und Handeln ein.

Die Platzvergabe für Händler startet um 6:30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht

erforderlich. Die Einfahrt erfolgt über die Stahlwerkstraße, Ordner vor Ort weisen die

Standflächen zu. Das Marktgeschehen endet um 14:00 Uhr.

Der Saisonstart steht traditionell für frische Angebote und neue Fundstücke. Viele

Händler präsentieren zum Auftakt besondere Waren aus Kellern, Dachböden und

Sammlungen. Besucher dürfen sich auf eine vielseitige Mischung aus Antiquitäten,

Vintage-Artikeln, Büchern, Schallplatten, Kleidung, Haushaltswaren und zahlreichen

Kuriositäten freuen.

Gerade zum Beginn der Flohmarktsaison zeigt sich erneut der besondere Charakter des

Geisweider Marktes: Hier steht nicht nur der Handel im Mittelpunkt, sondern auch das

Erlebnis eines lebendigen Treffpunkts. Gespräche zwischen den Ständen, spontane

Entdeckungen und das gemeinsame Interesse an schönen, nützlichen oder kuriosen

Dingen machen den Besuch für viele zu einem festen Termin im Jahreskalender.

Seit 1969 steht der Geisweider Flohmarkt für authentisches Trödelvergnügen ohne

Neuware. Genau diese klare Linie macht ihn zu einem festen Treffpunkt für Trödelfans

aus dem Siegerland und dem überregionalen Umfeld.

Der 7. März markiert damit nicht nur den Beginn der neuen Saison, sondern auch den

Auftakt zu einem weiteren Jahr lebendiger Flohmarkttradition in Geisweid.

Veranstalter des Marktes ist die Werbegemeinschaft Geisweid. Für Planung,

Organisation und Durchführung ist Mario Görög verantwortlich. Die Flohmärkte finden

bis Dezember jeweils am 1. Samstag im Monat statt. Alle Plätze sind überdacht. Für

Händler und Besucher stehen ausreichend kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auskünfte sind unter der Telefon-Nr. 0221 / 80 111 80 5 oder www.geisweider-flohmarkt.de erhältlich.

Weitere Termine 2026:

April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 1. August, 5. September, 10. Oktober (aufgrund des Feiertags am 3.10.), 7. November, 5. Dezember

Foto: Martin Lässig, Köln