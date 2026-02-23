News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Kupferdiebe stehlen Fallrohr von Kirche in „An der Talkirche“ in Geisweid

23. Februar 20261
(wS/ots) Siegen 23.02.2026 | Kupferdiebe haben es auf die Fallrohre einer Kirche in der Straße „An der Talkirche“ abgesehen.

In der Nacht von Samstag (21. Februar) auf den Sonntag hatten ein oder mehrere Täter versucht, die Fallrohre an der Kirche abzureißen und zu entwenden. Ein Fallrohr konnten die Diebe vollständig lösen und klauten es anschließend. Das fehlende Stück hatte eine Länge von ca. 5 Metern. Vermutlich dürften die Täter ein Fahrzeug zum Abtransport benutzt haben.

Die Kriminalpolizei bittet nun Zeugen, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de
