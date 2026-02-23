Einbruchsserie im Raum Neunkirchen und Wilnsdorf – Täter erbeuten Bargeld

(wS/ots) Neunkirchen – Wilnsdorf 23.02.2026 | Am Wochenende kam es im Raum Neunkirchen und Wilnsdorf zu mehreren Einbrüchen sowie Einbruchsversuchen.

In der Bahnhofstraße in Neunkirchen verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen Freitag (20. Februar, 18:20 Uhr) und Sonntag (22. Februar, 17:05 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einem Hörakustikgeschäft. Im Verkaufsraum wurden mehrere Schränke durchsucht. Die Täter entwendeten Bargeld.

Zwischen Samstagnachmittag (21. Februar) und Sonntagabend versuchten Unbekannte zudem, in ein Schuhgeschäft am „Rathausplatz“ in der Neunkirchener Straße einzubrechen. Offenbar scheiterten sie daran, die Eingangstür gewaltsam zu öffnen.

Auch in Wilnsdorf waren Einbrecher aktiv. In der Rathausstraße versuchten ein oder mehrere Täter, in eine Werkstatt einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Tatzeitraum dieses Versuchs liegt vermutlich zwischen Freitagmittag und Samstagmorgen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0271 / 7099-0.







