Vorsorgliche Sperrungen wegen Hochwasser: Siegener Siegufer und Radweg betroffen

23. Februar 20263
(wS/si) Siegen 23.02.2026 | Hochwasser an der Sieg: Zugang zum Siegufer in der Innenstadt abgesperrt

Der städtische Bauhof Straßenunterhaltung hat den Zugang zu den Stufenanlagen am Siegufer in der Innenstadt heute Vormittag vorsorglich mit Absperrschranken abgesperrt. In der Nacht von Sonntag (22. Februar 2026) auf Montag (23. Februar) hat die Sieg am Messort in Weidenau/Ferndorf einen Pegelstand von 110cm erreicht.

Betroffen von der Sperrung ist neben den Siegstufen auch der Radweg in Niederschelden. Die Pegel sollen in den nächsten Tagen noch steigen, zum Ende der Woche wird sich die Situation laut Wetterprognosen wieder beruhigen. Dann sollen die Sperrungen wieder aufgehoben werden.

Foto: Archiv

