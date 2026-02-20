Sichere Innenstadt: Beamte erwischen Drogenverkäuferin auf frischer Tat – 42-Jährige wird vorläufig festgenommen

(wS/ots) Siegen 20.02.2026 | Am Donnerstag (19.02.2026) waren Polizeibeamte in der Siegener Innenstadt im Rahmen des Projekts Sichere Innenstadt unterwegs.

Gegen 10:45 Uhr fiel Ihnen eine Frau in der Bahnhofstraße auf, die sich mehrfach kurz mit Leuten traf. Nach einem kurzen Gespräch und einer augenscheinlichen Übergabe, trennten sie die Wege der Parteien wieder.

Die Beamten kontrollierten daher zwei Männer, die zuvor mit der Frau in Kontakt standen. Polizisten fanden bei beiden Betäubungsmittel auf. Daher kontrollierten sie anschließend die 42-Jährige. Bei ihrer Durchsuchung fand eine Beamtin ebenfalls Betäubungsmittel. Darüber hinaus führte die Frau eine hohe Summe an Bargeld mit sich.

Anschließend durchsuchten die Polizisten ihre Wohnung. Auch dort entdeckten sie Betäubungsmittel und Bargeld. Die Polizisten nahmen die 42-Jährige vorläufig fest. Die Betäubungsmittel und das Bargeld stellten die Beamten sicher.

Die Frau erwartet eine Strafanzeige wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Auch die zuvor kontrollierten 46-jährigen und 49-jährigen Käufer erhalten eine Strafanzeige. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.