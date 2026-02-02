Traditionelle Frühlings- und Kunsthandwerkerausstellung 21.–22. Februar 2026 · Bad Laasphe

(wS/bl) Bad Laasphe 02.02.2026 | Schon seit vielen Jahren ist der Kunsthandwerkermarkt in Bad Laasphe weit über die Region hinaus bekannt und erfreut sich jährlich auf´s Neue größter Beliebtheit.

Es ist ein Erfolgsrezept, welches den Markt so beliebt macht.

Viel Sorgfalt bei der Planung, eine gut gewählte Vielfalt des Angebotes aber auch die Möglichkeit, einigen der Aussteller bei der Anfertigung ihrer Arbeiten über die Schulter schauen zu können. Auskunft zu ihrem Schaffen zu erhalten und den ein oder anderen Tipp mit nach Hause zu nehmen, um selbst künstlerisch tätig zu werden oder die eigenen Fertigkeiten weiter auszubauen, machen den Markt immer wieder zu einer ganz besonderen Ausstellung.

Nicht nur die Veranstalter, auch die Aussteller runden dieses mit viel Herzblut und Liebe zum eigenen Produkt ab.



Veranstalter und Gründer des Marktes sind seit 1994 Regina und Thomas Wetter.

Selbst sehr kreativ hat Regina schon früher ihre gefertigten Stücke gerne angeboten. Ganz im Gegensatz zum benachbarten Hessen, wo die Landfrauen sehr aktiv Ostermärkte in den Dörfern anboten, gab es hier kaum Hobby- und Kunsthandwerker Märkte. Daraus entwickelte sich die Idee, einen eigenen Markt au die Beine zu stellen. Durch den Kontakt zu weiteren kreativen Menschen, Ausschreibungen und Kontakte gelang es ihr eine Halle zu füllen und den ersten Frühlingsmarkt 1994 in der Turnhalle in Niederlaasphe durchzuführen. Der Markt war ein großer Erfolg und legte damit den Grundstein für einen Hobby-Kreativ-Kunsthandwerkermarkt, der über Jahrzehnte zu einer beliebten und gut besuchten Veranstaltung wurde. Aus organisatorischen Gründen ist der Markt 1995 ins Haus des Gastes gezogen und bis heute dortgeblieben. Nicht nur mit einigen Ausstellern hat sich über die Jahre ein sehr gutes Verhältnis entwickelt, auch die reibungslose Zusammenarbeit mit der TKS als Vermieter der Ausstellungsräumlichkeiten hat sich über die lange Zeit sehr gut eingespielt.

Daraus ergab sich vor drei Jahren eine Zusammenarbeit, die sich zu einer gemeinschaftlichen Durchführung von Familie Wetter und der TKS entwickelt hat, wobei die Akquise und Planung weiter in Händen der Initiatoren, das Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit bei der TKS liegen.

Wie gehabt wird auch in diesem Jahr wieder Einiges geboten, was den Zauber des Frühlings einziehen lässt.

Originelles wird ebenso vertreten sein wie Klassisches.

So kann man gleichermaßen gespannt sein auf kreative Hobbykunst und qualifiziertes Kunsthandwerk. Die Mischung macht’s. So kann sich der Besucher nicht nur auf Oster- und Frühjahrsmotive in den verschiedensten Formen, Farben und Materialien freuen, sondern auch auf die individuellen Kunstfertigkeiten der Aussteller.



Was alles geboten wird, muss man mit eigenen Augen sehen und mit allen Sinnen genießen. Die Angebote reichen von Floristik, Tapetenbilder, Häkel- und Nähartikel, gefilzte Deko-Objekte, Glasdesign, handgefertigte Seifen und Naturkosmetik, Dekoartikel mit Gravuren, Grußkarten, Zirben- und Kräuterkissen, Kränze aus Naturmaterialien, Windspielen, handgefertigter Modeschmuck, nachhaltige Holz-Deko, Betondeko, selbstgenähte Kleidung und Schmusetücher für Kinder, geschneiderte Taschen, Wachs-Batik-Ostereier, Acrylbilder, Aquarelle, Lederwaren, sowie Kulinarisches vom Imker, italienisches Mandelgebäck, Gewürze und Kräuter, Konfitüren und Liköre, Bonbons, Senfe und Chutneys, Essige sowie Salze.

Und zum guten Schluss werden auch selbstverständlich die traditionellen bemalten Eier zu Ostern nicht fehlen.



Handwerk zum Anfassen zeigt Birgit Groth aus Kreuztal, sie demonstriert an ihrem Stand die Herstellung ihrer eigens gefärbten Wolle am Spinnrad. Außerdem erhältlich bei ihr sind Produkte aus Alpakawolle. Nicht vorbei kommt man am Gewürzstand von Frau Kirchenbüchler im Außenbereich auf dem Wilhelmsplatz. Ob Gewürze, Tees, Knoblauch, Öle oder Seifen und Kosmetik, hier wird jeder fündig.

Wer auch bei sich den Frühling einziehen lassen will, der ist an diesem Wochenende in der Kernstadt genau richtig, um in die bunte Welt aus Frühlings- und Osterdeko einzutauchen und durch das umfangreiche kreative Angebot zu stöbern.

Frische Waffeln sowie Kaffee, die ganz in Ruhe vor oder nach dem Stöbern genossen werden können, runden den Besuch ab.

Die Frühlings- und Handwerker-Ausstellung öffnet ihre Pforten am Samstag, den 21.2.26 von 13 Uhr – 18 Uhr und am Sonntag, den 22.2.26 von 11 Uhr – 17:30 Uhr.

Der Eintritt ist frei, die Veranstalter und Aussteller freuen sich auf Sie!

Fotos: TKS Bad Laasphe





