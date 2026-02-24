Westnetz verabschiedet fünf Nachwuchskräfte in Siegen erfolgreich ins weitere Berufsleben

(wS/we) Siegen 24.02.2025 | Die Ausbildung ist erfolgreich abgeschlossen, die Prüfungen sind bestanden: Fünf Auszubildende der Westnetz GmbH freuen sich über ihre Abschlusszeugnisse. Drei Elektroniker und eine Elektronikerin für Betriebstechnik beendeten nach dreieinhalb Jahren ihre Ausbildung erfolgreich. Eine angehende Industriekauffrau erreichte ihren Abschluss bereits nach zweieinhalb Jahren und konnte diesen vorzeitig feiern.

Besonders herausragend war die Leistung einer technischen Auszubildenden: Sie bestand ihre Prüfung als Kammerbeste Elektronikerin für Betriebstechnik und erzielte zudem das beste schulische Abschlusszeugnis ihres Jahrgangs.

„Wir freuen uns sehr, unsere Auszubildenden nach ihrem erfolgreichen Abschluss als Nachwuchskräfte im Unternehmen willkommen zu heißen. Mit der eigenen Ausbildung sichern wir uns die qualifizierten Fachkräfte von morgen, die wir für eine auch künftig sichere Versorgung benötigen“, sagte Ausbilder Andreas Petri.

Auch die kaufmännische Ausbilderin Alina Dehnst zeigte sich erfreut: „Der erste Schritt ins Berufsleben ist geschafft. Es freut mich, dass wir allen Absolventinnen und Absolventen einen Arbeitsvertrag anbieten können. Nahezu alle Auszubildenden der vergangenen Jahrgänge haben ein Angebot für eine Tätigkeit als technische Fachkraft in den Verteilnetzen der Region oder im kaufmännischen Bereich erhalten und angenommen. Unsere Ausbildung ist eine echte Erfolgsgeschichte.“

Am Standort Siegen in der Friedrichstraße ermöglicht Westnetz derzeit rund 31 jungen Menschen eine Ausbildung in den Berufen Elektroniker/-in für Betriebstechnik und Industriekaufmann/-frau. Auch für 2026 sind noch Ausbildungsplätze verfügbar. Weitere Informationen gibt es unter www.westnetz.de/karriere.

Verstärkung für das Verteilnetz: Ausbilderin Alina Dehnst und Ausbilder Andreas Petri (außen) freuen sich gemeinsam mit den Nachwuchskräften Maria Linneweber, Lasse Weidt, Tom Luca Fries und Felix Georg über ihre Lossprechung bei Westnetz in Siegen (Es fehlt Evelyn Victoria Ruppel).

Foto: Westnetz GmbH / Hannah Porr







