Beratung rund um Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

(wS/hi) Hilchenbach 09.03.2026 | Die Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach bietet umfassende Beratung zu allen Fragen rund um das Älterwerden an und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung.

Als Seniorenbeauftragte der Stadt Hilchenbach ist Patricia Vanderlinden die rechtzeitige Vorsorge ein besonderes Anliegen. „Wer früh handelt, erhält Selbstbestimmung, Sicherheit und Klarheit für sich und seine Angehörigen. Ohne Vorkehrungen können Prozesse der Entscheidungsfindung im Ernstfall unklar, zeitaufwendig oder konfliktbeladen sein.“

Zudem bietet die Betreuungsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein viermal jährlich kostenlose Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten im Rathaus Hilchenbach an. Der erste Termin in diesem Jahr ist am Donnerstag, 19. März, von 14:00 bis 16:00 Uhr. Weitere Termine sind zur gleichen Uhrzeit am 25. Juni, 24. September sowie am 26. November.

Die Formulare für Vorsorgevollmachten stehen im Rathaus Hilchenbach in folgenden Sprachen zur Verfügung: Deutsch, Englisch, Französisch, Türkisch, Russisch, Italienisch, Ukrainisch, Arabisch, Spanisch und Polnisch.



Für nähere Informationen und Terminvereinbarungen steht Patricia Vanderlinden, Senioren-Service-Stelle der Stadt Hilchenbach, unter der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de zur Verfügung.

Zusätzlich zu den Beratungsangeboten im Rathaus in Hilchenbach finden jeden Mittwoch in der Zeit von 9:00 bis 12:00Uhr im Haus der Alltagskultur im kmd Senioren-Sprechstunden statt. Eine Terminvereinbarung wird empfohlen.















