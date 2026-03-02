Glückliches Einsatzende in Fellinghausen: Feuerwehr rettet Katze vom Dach

(wS/red) Kreuztal 02.03.2026 | Ein leises, aber eindringliches Miauen durchbrach am späten Nachmittag die Ruhe in der Gutshofstraße in Fellinghausen. Der Grund: Eine Katze hatte sich auf das steile Dach eines Wohnhauses verirrt – und kam aus eigener Kraft nicht mehr herunter. Gegen 16:50 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, denn aus dem neugierigen Ausflug war plötzlich eine gefährliche Lage geworden.

Das Dach erwies sich als riskantes Terrain: steil, rutschig und ohne sicheren Rückweg. Während unten besorgte Blicke nach oben wanderten, rückten die Einsatzkräfte routiniert an. Mit Steckleitern verschafften sie sich vorsichtig Zugang in die Nähe des verängstigten Vierbeiners. Jeder Handgriff saß, jede Bewegung war bedacht – schließlich durfte hier nichts schiefgehen.

Die Katze hatte offenbar selbst erkannt, dass ihr Abenteuer ein Ende brauchte. Sie beobachtete die Feuerwehr aufmerksam, wirkte angespannt, aber erstaunlich kooperativ. Ohne Gegenwehr ließ sie sich sichern. Behutsam wurde sie in einen blauen Korb gesetzt und durch ein Dachfenster zurück in die Wohnung gereicht – raus aus der Gefahr, rein in die Sicherheit.

Für die Katze war das Abenteuer damit endgültig vorbei – wohlbehalten konnte sie ihren überglücklichen Besitzern übergeben werden. Diese schlossen ihren kleinen Ausreißer sichtlich erleichtert in die Arme und bedankten sich herzlich bei der Feuerwehr für das schnelle und professionelle Eingreifen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de