Schwerer Verkehrsunfall an der L553: 23-Jährige per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

(wS/ots) Kirchhundem 11.03.2026 | Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 10.03.2026 gegen 20:35 Uhr im Einmündungsbereich der Landesstraße 553/ Rinsecker Straße.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 23 jährige Fahrzeugführerin aus Meinerzhagen die Rinsecker Straße in Richtung der L553. Im dortigen Einmündungsbereich kollidierte sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem querenden Pkw eines 23 jährigen Mannes aus Erndtebrück, welcher in Richtung Oberhundem fuhr.

Die Frau wurde schwer-, aber nicht lebensgefährlich verletzt und mit einem angeforderten Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Mann wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Örtlichkeit komplett gesperrt.

Symbolfoto