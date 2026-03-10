News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

10. März 20261
(wS/ots) Freudenberg 10.03.2026 | Am Montagmittag (09.03.2026) ist ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Freudenberg leicht verletzt worden.

Gegen 12:00 Uhr wollte ein 62-Jähriger mit einem weißem Seat von der Abfahrt der A45 nach links in Richtung Lindenberg abbiegen. Aussagen zufolge wurde der Autofahrer von der Sonne geblendet und übersah den von links kommenden 44-Jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

