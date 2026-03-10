Interaktive Tafeln aus Gesamtschule in Kreuztal entwendet

(wS(ots) Kreuztal 10.03.2026 | Von Freitag auf Montag (09.03.2026) sind interaktive Tafeln aus

einer Gesamtschule in Kreuztal im Djurslandweg entwendet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die bislang unbekannten

Täter Zutritt über eine Tür in das Innere der Schule. Dort entwendeten sie

insgesamt sechs interaktive Tafeln aus der Aula.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um

Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.