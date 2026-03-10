News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Interaktive Tafeln aus Gesamtschule in Kreuztal entwendet

10. März 202672
(wS(ots) Kreuztal 10.03.2026 | Von Freitag auf Montag (09.03.2026) sind interaktive Tafeln aus
einer Gesamtschule in Kreuztal im Djurslandweg entwendet worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die bislang unbekannten
Täter Zutritt über eine Tür in das Innere der Schule. Dort entwendeten sie
insgesamt sechs interaktive Tafeln aus der Aula.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15.500 Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um
Hinweise unter der Rufnummer 0271 / 7099 – 0.

Symbolfoto: wirSiegen.de

