Musikalische Spritztour in die 20er Jahre im Schrabben Hof in Silberg

(wS/uw) Kirchhundem – Silberg 10.03.20226 | Am Sonntag, 22. März, erwartet die Besucher im Theater des Schrabben Hofs eine musikalische Spritztour in die 20er Jahre. Ab 15 Uhr präsentiert das Kölner Salonorchester „Die Schmonzetten“ bei Kaffee und Kuchen eine freche Show mit bittersüßen Romanzen, scharfzüngigen Kabarettliedern und frivolen Schlagern.

Zum Ensemble gehören Aglaja Camphausen (Gesang und Violoncello), Nadine Goussi Aguigah (Violine und Gesang), Edith Langgartner (Kontrabass und Gesang) sowie Ulrich van der Schoor (Klavier).

Der Eintritt kostet 14 Euro. Reservierungen sind per E-Mail an info@mut-sauerland.de möglich.

Wer sich zuvor noch mit dem Thema Glück beschäftigen möchte, ist bereits ab 12 Uhr in die Kulturkirche zur Glücksmatinee eingeladen. Dort spricht Beate Schmies mit Gästen wie Moderatorin Anne Willmes, Dombaumeister Jürgen Prigl und der Journalistin Georgine Kellermann.

