Starke Bremsung in Linienbus: Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Dreis-Tiefenbach

(wS/red) Netphen 10.03.2026 | Ein Zwischenfall in einem Linienbus hat am Dienstagvormittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Siegstraße in Dreis-Tiefenbach ausgelöst. Gegen 8:30 Uhr waren zahlreiche Einsatzkräfte alarmiert worden, nachdem gemeldet worden war, dass ein Bus eine starke Gefahrenbremsung durchgeführt hatte und dabei mehrere Fahrgäste im Fahrzeug zu Fall gekommen waren.

Nach ersten Informationen der Polizei soll die Busfahrerin innerhalb kurzer Zeit zweimal stark gebremst haben. Durch die abrupten Bremsmanöver seien mehrere Fahrgäste im Bus nach vorne geschleudert worden. Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich rund 30 Menschen in dem Linienbus, darunter auch Kinder.

Eine Frau schilderte gegenüber wirSiegen.de, dass die Busfahrerin ihrer Einschätzung nach möglicherweise Gas und Bremse verwechselt habe. Ob dies tatsächlich die Ursache für die starken Bremsungen war, ist derzeit jedoch noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Aufgrund der zunächst unübersichtlichen Lage wurde der Einsatz unter dem Stichwort ManV1 („Massenanfall von Verletzten“) alarmiert. Einsatzkräfte mussten zunächst davon ausgehen, dass mehrere Personen verletzt worden sein könnten. Rettungsdienst und Notärzte sichteten deshalb sämtliche Fahrgäste vor Ort.

Bereits nach wenigen Minuten konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Schwere Verletzungen wurden glücklicherweise nicht festgestellt. Ein Kind erlitt nach ersten Angaben leichte Verletzungen und wurde von seinen Eltern vorsorglich zu einem Arzt gebracht. Zudem klagte eine Frau über Beschwerden und wurde medizinisch untersucht.

Während des Einsatzes musste die Siegstraße vollständig gesperrt werden, was vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen führte. Nachdem alle Fahrgäste versorgt und die Lage geklärt war, konnten die Einsatzkräfte den Einsatz nach kurzer Zeit wieder beenden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Ablauf des Vorfalls aufgenommen.

