(wS/bl) Bad Berleburg – Wingeshausen 10.03.2026 | Diese Veranstaltung sorgt für Vorfreude – bei aktiven Spielern sowie den zahlreichen Zuschauern. Der Schieß- und Schützenverein Wingeshausen richtet am Samstag, 21. März (Einlass: 12 Uhr), sein traditionelles Dart-Turnier in der Schützenhalle Wingeshausen aus und meldet mit 55 teilnehmenden Teams ein ausverkauftes Haus.

„Wir rechnen also mit rund 250 Aktiven und zahlreichen Zuschauern“, sagt Martin Haschke, der 1. Vorsitzende des Schieß- und Schützenvereins.

Auf dem Programm stehen sportlich faire Wettkämpfe und natürlich beste Stimmung in Zeiten des Dart-Booms. Der Verein hat in neue Dartscheiben investiert, die Schützenhalle wird zum Turnier anders aussehen als gewohnt – die Rahmenbedingungen sollen noch einmal verbessert werden. Nicht zuletzt gibt es im Rahmen einer Tombola attraktive Preise zu gewinnen.