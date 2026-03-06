Westdeutsche Meisterschaften: Gero Anders erkämpft sich starken fünften Platz

(wS/jf) Siegen 06.03.2026 | Platz fünf für Gero Anders bei den „Westdeutschen“

– Im kleinen Finale die Bronzemedaille verpasst



In der Dreifachturnhalle an der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Dormagen richtet der Judo-Club Nievenheim die Westdeutschen Einzelmeisterschaften der U15 aus. Am ersten Tag war die männliche Jugend am Start. Mit dabei war in der Gewichtsklasse bis 55 kg der Blaugurt-Träger Gero Anders von den Judo Freunden Siegen Lindenberg, der sich mit Platz drei bei den Bezirksmeisterschaften für die höchste Ebene der Altersklasse U15, den Westdeutschen Einzelmeisterschaften qualifizierte. Das Kampfgeschehen wurde aufmerksam von den Landestrainern Simon Obertreis und Melina Dörbandt verfolgt.



Nach einem Freilos siegte Gero Anders in seiner ersten Begegnung gegen den Vizemeister des Bezirks Münster Ben Konrad (Halterner JC 66) mit einer kleinen Wertung (Yuko) für einen Tai-o-toshi. Auch Mark Schukmann von 1.JJJC Yamanashi Porz musste sich dem Siegener beugen der nach einer Wurftechnik mit Haltegriff siegte und in Halbfinale einzog. Doch hier war erstmal Endstation gegen den späteren Westmeister Tom Getsadze vom TuS Iserlohn. Einen Moment unachtsam, geriet Gero in einen Armhebel. Blieb ihm für den Griff zur Bronzemedaille noch das kleine Finale, in das er als Halbfinalist gleich gesetzt ist. Doch leider verspielte er seine guten Karten, nach einer strafbaren Handlung und wurde fünfter. Trotzdem bleibt es sein größter Erfolg in der noch jungen Judolaufbahn.



-55 kg (16 Teilnehmer):

Mykhailo Bondarenko, 1. Godesberger JC

Toma Getsadze, TuS Iserlohn

Jakob Paul, JC Holzwickede

Fiete Stiltz, SSF Bonn

Mika Reulecke, JC Kaizen Gelsenkirchen

Gero Anders, JF Siegen-Lindenberg

Mark Schukmann, JJJC Yamanashi Porz

Jan Schirrey, Kodokan Olsberg

Der bisher größte Erfolg von Gero Anders mit Platz fünf bei den „Westdeutschen“