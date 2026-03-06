Schützenfreunde Setzen 1963 e.V. lädt ein – Traditionelles Eierschießen am 28. März 2026

(wS/sf) Siegen 06.03.2026 | Der Schützenverein Schützenfreunde Setzen 1963 e.V. lädt auch in diesem Jahr wieder herzlich zum beliebten Eierschießen ein. Die traditionelle Veranstaltung findet am Samstag, den 28. März 2026, im Schützenheim und in der Festhalle in Setzen statt. Beginn ist ab 11 Uhr.

Beim Eierschießen können Besucherinnen und Besucher ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen und gleichzeitig einen geselligen Tag in angenehmer Atmosphäre verbringen. Die Veranstaltung hat sich über viele Jahre zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region entwickelt und zieht jedes Jahr zahlreiche Gäste aus Setzen und den umliegenden Orten an.

Neben dem sportlichen Wettkampf sorgt der Verein auch für das leibliche Wohl der Gäste. Es werden verschiedene Speisen und Getränke angeboten, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Besonders Familien dürfen sich freuen: Ein abwechslungsreiches Kinderprogramm sorgt dafür, dass auch die jüngsten Besucher bestens unterhalten werden.

Der Schützenverein freut sich auf viele Gäste und lädt alle Interessierten herzlich ein, gemeinsam einen schönen Tag in geselliger Runde zu verbringen.







