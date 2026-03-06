Sven Mensch übernimmt Geschäftsführung der Diakonie Südwestfalen Service GmbH

(wS/dia) Siegen 06.03.2026 | Sven Mensch (43) hat die Geschäftsführung der Diakonie Südwestfalen Service GmbH übernommen. Die Tochtergesellschaft der Diakonie in Südwestfalen mit Sitz in Siegen beschäftigt rund 340 Mitarbeitende und ist für die Verpflegung mehrerer Einrichtungen der Diakonie zuständig.

Zum Kernaufgabenbereich gehören der Küchenbetrieb und die Speisenversorgung des Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen, des Diakonie Klinikums Bethesda in Freudenberg sowie des Diakonie Klinikums Kirchen. Darüber hinaus werden Seniorenpflegeheime der Diakonischen Altenhilfe Siegerland sowie weitere diakonische Einrichtungen mit Mahlzeiten beliefert. Zum Portfolio zählen außerdem ein externer Cateringservice und ein Mahlzeitendienst für Privatkunden.

Sven Mensch bringt umfangreiche Branchenerfahrung mit: Der gelernte Verpflegungsbetriebswirt ist seit 2010 in verschiedenen Leitungspositionen für das Care-Catering am Krankenhaus in Kirchen tätig gewesen. Seine berufliche Laufbahn begann er mit einer Ausbildung zum Koch und Bäcker. Anschließend war er acht Jahre als Zeitsoldat bei der Bundeswehr im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung eingesetzt. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, die qualitativ hochwertige Versorgung der Patienten, Bewohner und Mitarbeitenden weiter auszubauen“, so Sven Mensch.