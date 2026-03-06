50 Jahre TOYOTA und Autohaus Keller – Frühlingsfest am 14. & 15. März in Kreuztal-Fellinghausen

(wS/ak) Kreuztal 06.03.2026 | 50 Jahre Partnerschaft zwischen Autohaus Keller und Toyota – dieses besondere Jubiläum feiert das Familienunternehmen im Jahr 2026 mit vielen Aktionen und einem großen Frühlingsfest am 14/15.03.26 in Kreuztal Fellinghausen.



Seit dem Vertragsabschluss im Jahr 1976 verbindet das Autohaus Keller und den japanischen Automobilhersteller eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Was 1961 in einer kleinen Werkstatt in Kreuztal-Fellinghausen begann, entwickelte sich zu einer festen Größe mit 7 Standorten in Südwestfalen und Hessen. Gegründet wurde das Unternehmen von Fritz und Rita Keller.



Im Gesamtunternehmen beschäftigt Autohaus Keller heute 140 Mitarbeiter, davon 34 Auszubildende zum KFZ Mechatroniker und Automobilkaumann. Im Sommer kommen weitere 8 junge Menschen dazu und starten in ihr Berufsleben.



Der Präsident von TOYOTA Deutschland Mario Köhler gratulierte Wolfgang Keller persönlich am 04.03.26 zu diesem ungewöhnlichen Jubiläum. Autohaus Keller zählt zu den ältesten TOYOTA Händlern in Deutschland.

Besonders hob Herr Köhler die hohe Kundenzufriedenheit und das außerordentliche Ausbildungsniveau des Teams von Autohaus Keller hervor. „Entwickeln sich die Menschen, so entwickelt sich Autohaus Keller.“



Offizieller Auftakt des Jubiläumsjahres ist das Frühlingsfest am 14. und 15. März in Kreuztal unter dem Motto „50 Jahre Toyota & Keller – auf japanische Art“.

Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit Taiko-Trommelshow, japanischem Schwertkampf (Kendo), Bogenschießen, Kreativangeboten für Kinder sowie kulinarischen Spezialitäten wie Sushi und Mochi-Eis.

Zudem präsentiert das Team exklusive Jubiläumsangebote und veranstaltet eine große Verlosung: Hauptpreis ist ein Jahr kostenloses Fahren mit dem neuen Aygo X Hybrid inklusive Versicherung und Kfz-Steuer.

„Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren“, lautet ein Leitgedanke der Gründerfamilie. Auch nach fünf Jahrzehnten Partnerschaft mit TOYOTA stehen Kundennähe, Verlässlichkeit und Innovationsfreude im Mittelpunkt. Weitere Jubiläumsaktionen sind im Laufe des Jahres geplant.



Fotos: Autohaus Keller GmbH & Co KG