Alles einsteigen! Modellbahnbörse lockt Sammler nach Krombach

(wS/red) Kreuztal 06.03.2026 | Es ist das Highlight für alle Technikbegeisterten und Sammler im Siegerland: Am Samstag, den 7. März 2026, verwandelt sich die Krombachhalle wieder in ein Paradies für Miniatur-Enthusiasten. Von 10 bis 16 Uhr laden die Eisenbahnfreunde Littfetal zur traditionellen Modellbahnbörse ein.

Ein Paradies für „Analoge“ und Schatzsucher

In Zeiten des anonymen Online-Handels setzt die Börse in Kreuztal-Krombach bewusst auf das Erlebnis vor Ort. Hier kann man die Modelle nicht nur anschauen, sondern in die Hand nehmen, fachsimpeln und direkt verhandeln. Auf rund 125 laufenden Metern präsentieren über 25 Aussteller alles, was das Herz begehrt – von der winzigen Spur Z bis zur imposanten Gartenbahn (2m).

Ob Ersatzteile für wenige Cent oder exklusive Sammlerstücke im Wert von über 500 Euro: Das Angebot ist so vielfältig wie die Spurweiten selbst. Auch Freunde von Modellautos kommen voll auf ihre Kosten.

Highlights der Börse auf einen Blick:

Keine „Katze im Sack“: Auf einer extra eingerichteten Teststrecke können erworbene Lokomotiven direkt auf Herz und Nieren geprüft werden.

Familienfreundlich: Der Eintritt beträgt lediglich 4,00 € , Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.

Der Eintritt beträgt lediglich , Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Verpflegung: Für das leibliche Wohl ist mit Getränken, Würstchen und frischen Waffeln bestens gesorgt.

Mehr als nur ein Hobby

Wer über die Börse hinaus tiefer in die Welt der Schienen eintauchen möchte, ist bei den Eisenbahnfreunden Littfetal jederzeit willkommen. Der Verein trifft sich jeden Donnerstag ab 19:30 Uhr im Bahnhof Littfeld zum Clubabend. Mittwochs ab 19:45 Uhr wird aktiv an den Modulen gebaut – Gäste sind an beiden Abenden gern gesehen.

Weitere Informationen und Details finden Interessierte im Internet unter www.ef-littfetal.de.