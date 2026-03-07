LAS VEGAS KREUZTAL: Die 40+ Revival Night – Wir feiern wie damals – powered by wirSiegen!

(wS/red) Kreuztal 07.03.2026 | KULTPARTY im Las Vegas Kreuztal: Eine Nacht wie früher – Feiern wie damals: Eine Zeitreise in die Jahre unserer Jugend!

Es gibt eine Generation, die weiß noch genau, wie sich Musik wirklich angefühlt hat. Als Songs nicht einfach gestreamt wurden, sondern aus dem Radio aufgenommen. Wenn man gespannt vor dem Kassettenrekorder saß und hoffte, dass der Moderator nicht in den Song hineinredet. Als Schallplatten knisterten, als wir mit Mofa oder dem ersten Auto durch die Gegend fuhren, die Fenster runtergekurbelt – und unsere Songs liefen.

Das waren unsere Jahre.

Unsere Musik.

Unsere Zeit.

Und genau diese Zeit holen wir jetzt für eine Nacht zurück.

Am Samstag, 14. März 2026, lädt das Las Vegas in Kreuztal-Ferndorf (ehemals Palm Beach Club / Oberbayern) zur großen Oldie-Kultparty ein – eine Nacht für unsere Generation, für alle, die diese Musik noch wirklich erlebt haben.

Ab 22 Uhr bis morgens um 6 Uhr heißt es:

Feiern wie damals – ehrlich, ausgelassen und voller Erinnerungen.

Die Tanzfläche gehört an diesem Abend den Songs, die uns begleitet haben:

ABBA, Queen, The Rolling Stones, Bee Gees, Boney M., Eagles, Tina Turner, Dire Straits, Nena, Depeche Mode, U2, Bon Jovi, Bruce Springsteen, Phil Collins, Michael Jackson, Modern Talking – und viele weitere Klassiker aus den 60er-, 70er-, 80er- und 90er-Jahren.

Mit DJ Sevy an den Decks wird die Nacht zur musikalischen Zeitreise durch die besten Hits unserer Generation.

Songs, bei denen man sofort wieder weiß, wo man sie zum ersten Mal gehört hat.

Songs, zu denen wir unsere ersten Partys gefeiert haben.

Songs, die uns durch unsere Jugend begleitet haben.

Diese Party ist nicht einfach nur eine Veranstaltung – sie ist ein Treffen unserer Generation.

Ganz besonders freut sich wirSiegen.de, viele seiner Leserinnen und Leser einmal persönlich kennenzulernen. Gemeinsam mit den Betreibern des Las Vegas, den absoluten Oldie-Fans Eric und Donald, wollen wir einen Abend erleben, der mehr ist als nur eine Party: eine Nacht voller Erinnerungen, Gespräche, Lachen und Musik, die uns verbindet.

Viele werden sich erinnern: 2014 fand genau hier – damals noch im „Oberbayern“ – Kreuztals erste große Ü40-Party statt. Ein Abend, über den noch lange gesprochen wurde.

Jetzt – über 12 Jahre später – kommt die große Wiederholung.

Und vielleicht wird diese Nacht sogar noch ein bisschen besonderer.

Denn eines wissen wir alle: Heute wissen wir solche Momente noch mehr zu schätzen.

Der Eintritt beträgt 10 Euro an der Abendkasse.

KULTPARTY – Für alle, die jung geblieben sind.

Für alle, die wissen, wie sich echte Musik anfühlt.

Für alle, die noch einmal eine Nacht wie früher erleben wollen.

Samstag, 14.03.2026 – ab 22 Uhr bis 6 Uhr

Las Vegas

Marburger Str. 137

57223 Kreuztal-Ferndorf

Mit freundlicher Unterstützung von Krombacher.

Nicht die erste Party, die wir an dieser Location gefeiert haben … 😎 Siehe auch hier:

Lasst uns zusammen feiern – so wie damals.

Wir sehen uns in Ferndorf!







