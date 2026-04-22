Sanierung kommunaler Sportstätten: 267.750 Euro Fördermittel für Rollsportanlage in Bad Berleburg

(wS/cdu) Bad Berleburg 22.04.2026 | Benedikt Büdenbender (CDU) begrüßt Entscheidung im Haushaltsausschuss

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat heute die Fördermittel für die Sanierung und den Neubau kommunaler Sportstätten freigegeben. Unter den begünstigten Projekten ist die Stadt Bad Berleburg, welche mit einer Förderung von 267.750 Euro für den Bau einer Rollsportanlage rechnen kann.

Der heimische Bundestagsabgeordnete Benedikt Büdenbender (CDU) freut sich für Bad Berleburg und die Menschen in Wittgenstein: „Es ist eine gute Nachricht, dass im aktuellen Aufruf ein Projekt aus Siegen-Wittgenstein berücksichtigt wurde. Jetzt kann mit dem Bau begonnen werden. Die Arbeit vor Ort und der Einsatz hier in Berlin haben sich gelohnt. Besonders für junge Menschen freut es mich. Mit solchen Angeboten halten wir auch den ländlichen Raum attraktiv.“

Insgesamt gingen 3.684 Interessenbekundungen beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ein, das mit der Umsetzung des Bundesprogramms beauftragt ist. Mit einer beantragten Gesamtfördersumme von über 7,5 Milliarden Euro war der Projektaufruf 23-fach überzeichnet. In der ersten Tranche stehen 333 Millionen Euro aus Bundesmittel zur Verfügung. Ziel ist es, damit auch weitere Investitionen vor Ort zu hebeln. „Die enorme Überzeichnung verdeutlicht den Sanierungsstau unserer Infrastruktur. Dadurch zeichnete sich früh ab, dass nur ein sehr kleiner Teil der Anträge positiv beschieden werden konnte.“

Zugleich betont Büdenbender, dass es weitere Angebote auf Bundesebene gibt, um dem großen Investitionsbedarf gerecht zu werden: „Wir haben bereits weitere Mittel beschlossen und neue Förderrunden auf den Weg gebracht. Derzeit können sich auch Schwimmbäder für das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten – Schwimmbäder“ bewerben. Die Abgabefrist endet am 19. Juni.“

Benedikt Büdenbender – Mitglied des Deutschen Bundestages – Abgeordneter für Siegen-Wittgenstein