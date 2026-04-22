Personalwechsel beim Studierendenwerk Siegen: Holger Koch übernimmt Leitung des Studentischen Wohnens

(wS/uni) Siegen 22.04.2026 | Das Studierendenwerk Siegen freut sich, die Besetzung der Position des Abteilungsleiters Studentisches Wohnen bekannt zu geben. Seit dem 1. April 2026 übernimmt Holger Koch die Leitung des Bereichs und verantwortet damit insbesondere den Betrieb sowie die strategische Weiterentwicklung der studentischen Wohnanlagen.

Holger Koch bringt umfassende Erfahrungen im Facility Management mit. Zuvor war er in der Sozialwirtschaft tätig und dort unter anderem für Bau-, Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sowie das Energiemanagement verantwortlich. Mit diesem fundierten Fachwissen wird er die anstehenden Wohnheim-Sanierungen sowie die bereits begonnene Digitalisierung der Abteilung koordinieren und steuern. In seiner neuen Funktion führt er ein engagiertes Team von insgesamt zwölf Mitarbeitenden aus den Bereichen Wohnheimverwaltung, Bau, Energie & Technik sowie Hausmeisterservice.

„Mit Holger Koch gewinnen wir eine kompetente Führungspersönlichkeit, die den Bereich Studentisches Wohnen zukunftsorientiert weiterentwickeln wird. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, so Dr. Insa Deeken, Geschäftsführerin des Studierendenwerks Siegen. „Wir heißen Holger Koch herzlich willkommen in unserem Team.“

Holger Koch, Abteilungsleiter Studentisches Wohnen beim Studierendenwerk Siegen

Das Studierendenwerk Siegen betreibt an unterschiedlichen Standorten in Siegen zwei Mensen, ein Bistro sowie einen Food Court und kümmert sich um die gastronomische Versorgung der Lernorte an der Universität (Leos). Darüber hinaus bietet das Studierendenwerk mit 972 studentischen Wohnheimplätzen bezahlbaren Wohnraum für die Studierenden in Siegen an, unterhält eine flexible Kinderbetreuung für Studierende und Bedienstete der Universität Siegen und leistet als zuständiges BAföG-Amt einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung eines Studiums. Für die Bereitstellung dieser sozialen Infrastruktur arbeiten rund 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studierendenwerk.







