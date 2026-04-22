Feuerwehreinsatz in Ferndorf: Feuerwehr löscht Kellerbrand

(wS/red) Kreuztal 22.04.2026 | Am Mittwochnachmittag wurden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 14:55 Uhr zu einem Brandereignis in die Ebertshahnstraße – Ecke Feldstraße nach Ferndorf alarmiert. Dank des schnellen und entschlossenen Eingreifens konnte eine Ausweitung des Feuers erfolgreich verhindert werden.

Dichter Qualm aus Wohnhaus

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte drang dichter Qualm aus dem Keller eines dortigen Wohnhauses. Die Feuerwehr, die unter dem Einsatzstichwort „Feuer 4“ alarmiert worden war, erkundete die Lage umgehend. Um ins Innere des Gebäudes zu gelangen, öffneten die Wehrleute vorsichtig die Haustür und bereiteten einen gezielten Innenangriff vor.

Routinierter Einsatz unterbindet Brandgefahr

Der Einsatz verlief äußerst routiniert und professionell. Die Feuerwehrkräfte hatten die Situation schnell unter Kontrolle und konnten den Brandherd im Keller zügig löschen. Durch die geübten Handgriffe der Helfer konnte ein größerer Sachschaden am Gebäude vermieden werden.

Keine Verletzten – Straße voll gesperrt

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde das Wohnhaus mit speziellen Hochleistungslüftern vom eingezogenen Qualm befreit. Erfreulicherweise gab es nach ersten Informationen von Feuerwehr und Polizei keine Verletzten zu beklagen.

Während der Dauer der Maßnahmen musste die beiden Straßen an der Einsatzstelle für den Verkehr voll gesperrt werden. Aktuell – 15:50 Uhr – läuft der Einsatz noch, Infos folgen!

UPDATE: Brand einer Heizungsanlage

In dem Wohnhaus war eine Heizungsanlage in Brand geraten; ein Gasanschluss war in dem Gebäude nicht vorhanden. Das Hauptaugenmerk der Feuerwehr lag zunächst darauf, sicherzustellen, dass sich keine Personen mehr im Haus befanden. Daher wurde zeitnah zum Erstangriff durch den Keller ein Zweitangriff über die Haustüre eingeleitet. Diese musste mit Spezialwerkzeug der Feuerwehr Dahlbruch geöffnet werden.

Die Einsatzkräfte gingen unter Atemschutz vor und stießen bereits im Flur auf dichten Rauch. Nach der Durchsuchung konnte schnell Entwarnung gegeben werden: Es befand sich niemand im Gebäude, und es gab keine Verletzten. Die zwei im Haus gemeldeten Personen waren zum Einsatzzeitpunkt nicht vor Ort. Im Einsatz waren die Einheiten Kreuztal, Ferndorf, Dahlbruch und Kredenbach. Abschließend wurde das Gebäude mit speziellen Hochleistungslüftern entraucht.

Neben der Polizei waren auch Mitarbeiter der Stadt Kreuztal im Einsatz um bei Bedarf den Bewohnern schnelle Hilfe anzubieten.