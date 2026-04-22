Polizisten kontrollieren Transporter und deckten Diebstahl auf

(wS/ots) Kreuztal 22.04.2026 | Am späten Dienstagabend (21.04.2026) ist einer Streifenwagenbesatzung in Kreuztal auf der Hagener Straße im Bereich der Hauptkreuzung ein Ford Transit mit rumänischem Kennzeichen aufgefallen.

Da alle drei Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt waren, hielten die Beamten den Wagen gegen 22:35 Uhr an und kontrollierten ihn. Auf der Ladefläche fanden die Beamten Kupferrohre, Schaltkästen und Kupferschienen. Bisherigen Ermittlungen nach kann davon ausgegangen werden, dass es sich dabei um Diebesgut handelt, da auch Werkzeuge, die zur Demontage benötigt werden, aufgefunden wurden. Die Beamten stellten das Fahrzeug inklusive der Ladung sicher. Die Polizisten brachten den 38-jährigen Fahrzeugführer für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen zur Polizeiwache nach Siegen.

Da noch nicht alle Tatorte ermittelt werden konnten, bittet die Polizei unter der 0271/7099-0 um Hinweise.

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