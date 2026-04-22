Feuerwehreinsatz in Dreis-Tiefenbach: Brand in Filteranlage schnell unter Kontrolle

(wS/red) Netphen 22.04.2026 | Zu einem Brandeinsatz in einem Industriebetrieb im Ortsteil Dreis-Tiefenbach rückte die Feuerwehr Netphen am heutigen Montagmittag aus. In einer Werkhalle am Köhlerweg war gegen 12:30 Uhr ein Feuer in einer Filteranlage ausgebrochen.

Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Bereits bei der Ankunft der ersten Einsatzkräfte drang dichter Rauch aus dem betroffenen Hallenbereich. Da die Lage zunächst unübersichtlich war, gingen umgehend mehrere Trupps unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor. Ziel war es, den Brandherd in der technischen Filtereinheit gezielt zu bekämpfen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Anlagenteile oder die Gebäudestruktur zu verhindern.

Parallel zur Brandbekämpfung im Innenraum bauten weitere Kräfte eine stabile Wasserversorgung auf und sicherten die Einsatzstelle weiträumig ab. Durch den massiven Einsatz von Strahlrohren konnte die Feuerwehr den Brand zügig unter Kontrolle bringen und schließlich vollständig löschen.

Keine Verletzten, Ursache unklar

Die gute Nachricht nach Abschluss der Löscharbeiten: Nach aktuellem Stand wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens sowie zur genauen Brandursache liegen derzeit noch keine gesicherten Informationen vor; beides ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Verkehrsbehinderungen im Umfeld

Während des laufenden Einsatzes kam es im Nahbereich des Betriebsgeländes zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen. Neben der Feuerwehr Netphen, die mit zahlreichen Fahrzeugen und Kräften vor Ort war, unterstützte auch die Polizei die Maßnahmen zur Absicherung der Einsatzstelle. Nachdem die Halle belüftet und letzte Glutnester kontrolliert worden waren, konnten die Einsatzkräfte nach rund zwei Stunden wieder einrücken.

Fotos: Nico Eggers